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Dünya

Fransız medyası: Paris saldırganının kimliği tespit edildi, anne ve babası gözaltına alındı

BFMTV televizyonu da saldırganın 1997 doğumlu olduğunu duyurdu

13 Mayıs 2018 15:31

Fransız medyası, Paris'te 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Çeçen asıllı olduğunu, anne ve babasının gözaltına alındığını bildirdi.

Dün akşam Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Fransız medyası IŞİD'in üstlendiği saldırıyı yapan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ileri sürdü.

Europe 1, özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın 20 yaşında bir Çeçen olduğunu aktardı. Genç adamın yanında hiçbir evrakın bulunmadığını ama kimliğinin parmak izlerinden tespit edildiği kaydedildi.

BFMTV televizyonu da saldırganın 1997 doğumlu olduğunu duyurdu.

RTL radyosu ise polisin, saldırganın anne ve babasını gözaltına aldığını aktardı.

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