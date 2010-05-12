'Fransız Meclisi'nden burka yasağına onay

T24 - Fransız Ulusal Meclisi, son aylarda gündemi oluşturan peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde giyilmesinin yasaklanması konusundaki yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.



Fransa'da kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf ve benzeri kıyafetlerin giyilmesi ve giyilmesine baskı yapanlara yönelik yasal yaptırımların getirilmesini öngören yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te görüşüldü. Genel kuruldaki oylamaya Yeşiller ve Komünistler katılmazken, tasarı iktidar partisi ve Sosyalist Parti'nin desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.



Kabul edilen kararda, peçeli çarşafın "cumhuriyet ilkelerine ve kadın-erkek eşitliğine aykırı" olduğu ifade edildi. Hükümetin konuyla ilgili olarak hazırladığı yasa tasarısı, 15 Mayıs'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak ve onaylandıktan sonra Temmuz ayında meclis gündemine getirilecek. Tasarıda, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 Euro, bu kıyafetin giyilmesi için baskı yapanlara ise 1 yıl hapis ile 15 bin Euro'ya kadar para cezası öngörülüyor.



Bakanlar Kuruluna sunulacak olan yasa tasarısı, Temmuz ayında Meclis gündemine alınacak ve buradaki oylamadan sonra, son karar için Senato'ya gönderilecek. Tasarı, eylül ayında Senato'da görüşülmesinin ardından kabul edilirse resmen yasalaşmış olacak.



Fransa'da bilineceği üzere peçeli çarşaflı banka soygunu yapan kadın gündeme gelmiş ve arkasından peçeli araç kullanan bir kadın para cezasına çarptırılmıştı. Fransa genelinde 387 kadının peçeli çarşaf giyerek dolaştığı tespit edilmişti.





