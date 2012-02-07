-Fransız meclisinde sıcak saatler PARİS (A.A) - 07.02.2012 - Fransa meclisinde, bir sol milletvekilinin, İçişleri Bakanı Claude Gueant'ın son açıklamalarını "Nazi rejimi ve toplama kamplarına" benzetmesi üzerine sıcak saatler yaşandı. Hükümetin sözlü soru önergelerine yanıt verdiği oturumda sözkonusu benzetmeyi yapan milletvekiline tepki gösteren Başbakan Francois Fillon ve bakanlar kurulu üyeleri, genel kurulu terk etti. Sosyalist milletvekili Serge Letchimy, İçişleri Bakanı Gueant'a yönelik, "Siz bizi Nazi rejimine ve toplama kamplarını yaratan Avrupa ideolojisinin doğduğu döneme götürüyorsunuz" diye konuşunca genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Fransa'da, ''bütün kültürler eşit değere sahip değil'' diyerek şimşekleri üstüne çeken İçişleri Bakanı Claude Gueant'a yönelik son üç gün içinde sert eleştiriler yapılmıştı. Ana muhalefetteki Sosyalist Parti, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hükümeti "bu tür açıklamalarla aşırı sağın oylarına almaya çalışmakla" suçlamıştı. Sosyalist Parti adayı Francois Hollande, "Gueant medeniyetler konusunda yorumlar yapacağına, kendi sorumluluklarına baksın" diyerek tepkisini gösterirken, Hollande'ın seçim kampanyasını yürüten Pierre Moscovici, "Gueant'ın bilinçli ve sistemli bir şekilde bu yorumlarda bulunduğunu" iddia ederek, aşırı sağın oylarına göz diken "Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gerçekte bu ifadelerin arkasındaki olan isim olduğunu" ileri sürmüştü. İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan açıklamada da, Claude Gueant sert bir şekilde kınandı. Daha önce de Fransa'daki Müslümanları gücendiren açıklamalarıyla tanınan Gueant, Cumartesi günü meclisten, merkez sağ öğrencilerle basına kapalı düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Bütün kültürler eşit değere sahip değil, bizimki gibi insani açıdan bütün kültürler aynı değil" ifadesini kullanmıştı.