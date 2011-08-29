-Fransız Larrıere şampiyon oldu İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - İstanbul Tenis Kulübü tarafından düzenlenen ITK Open Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Victoria Larriere şampiyon oldu. İstanbul Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, 1 numaralı seri başı Alman Sarah Gronert'i 6-3, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Larriere birinciliğe ulaştı. 20 yaşındaki Fransız raket, şampiyonlukla birlikte kazandığı 70 WTA puanıyla ilk 100 yolunda önemli bir adım attı. Toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvanın çiftler finalinde Fransız Julie Coin ve Çek Hrdinova'dan oluşan ikili, Fransız İrena Pavlovic-Avusturyalı Sandra Klemenschits ikilisini 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.