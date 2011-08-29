T24 LogoT24 Logo
Spor

Fransız Larrıere şampiyon oldu İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2011 00:07

-Fransız Larrıere şampiyon oldu İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - İstanbul Tenis Kulübü tarafından düzenlenen ITK Open Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Victoria Larriere şampiyon oldu. İstanbul Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, 1 numaralı seri başı Alman Sarah Gronert'i 6-3, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Larriere birinciliğe ulaştı. 20 yaşındaki Fransız raket, şampiyonlukla birlikte kazandığı 70 WTA puanıyla ilk 100 yolunda önemli bir adım attı. Toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvanın çiftler finalinde Fransız Julie Coin ve Çek Hrdinova'dan oluşan ikili, Fransız İrena Pavlovic-Avusturyalı Sandra Klemenschits ikilisini 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24