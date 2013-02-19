Fransız Konsolosluğunda Nakliyat-İş eylemi

Yurtiçi Kargo'nun DİSK Nakliyat-İş'te örgütlendikleri için işten atılan işçileri İstanbul Taksim'deki Fransız Konsolosluğu'nun çatısına çıkarak eylem yaptı.

Yurtiçi Kargo'nun yüzde 25’ine sahip olan Fransız Geopost dağıtım şirketini protesto eden ve işten atılan 100 işçinin geri alınmasını isteyen eylemcilerden 30'a yakını konsolosluk içerisine girdi. 3 işçi ise giriş kapısının üzerinde çatıya çıkarak bir süre sloganlar attı. Bu arada destek vermek için başka işçiler de geldi.

Eylem yaklaşık 1 saat sürdü. Eylemin sonunda polis 25 kişiyi göz altına aldı. Çatıdaki üç işçi ise bir süre daha çatıda kaldı. Konsolosluk bahçesinde slogan atan bu işçiler gözaltına alındı.