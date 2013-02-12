Fransız Komünist Partisi orak çekiçten vazgeçti

Komünizmin sembollerinden olan orak çekiç tarihe karışıyor. SSCB sonrası olağanüstü kan kaybetmiş olmakla birlikte Avrupa'da ayakta kalabilen komünist partilerden olan Fransız Komünist Partisi (FKP) 1920'li yıllardan bu yana parti kartları ve resmi belgelerinde kullandığı orak çekiçten vazgeçme kararı aldı.

FKP'nin geçen haftasonu düzenlenen kongresinde dağıtılan parti kartları üzerinde orak ve çekiç sembolünün kullanılmadığı gözlemlendi. Orak çekiç yerine parti kartlarında "Avrupa Solu" ibaresine yer verildi.

Kayhan Kraca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, partinin başına 2010 yıılında seçilen ve son kongrede oyların yüzde 100'ünü alarak yeniden lider seçilen Pierre Laurent'ın, partinin Sovyetik dönemle ilgili toplumsal hafızadaki olumsuz imajını silmek amacıyla orak çekiçten vazgeçilmesini istediği belirtiliyor.

Ancak parti içinde yeni lider gibi düşünmeyenler de var. Partinin Paris yöneticilerinden Emmanuel Dang Tran, orak çekiçten vagzeçme kararının parti içinde herkesi "şoke ettiğini" söyledi. Parti sözcüsü Patrice Bessac ise bir Fransız radyosuna yaptığı açıklamada, orak çekiçten vazgeçme kararını "skandal" olarak gördüğünü bildirdi.

Komünist partilerin leninist olduklarını göstermek amacıyla 1922 yılından bu yana çok sayıda komünist partinin bayrağında kullanılan orak ve çekiç, tarım ve endüstri işçilerinin birliğini simgeliyor.

Ancak orak ve çekiç SSCB'nin yıkılışının ardından Orta ve Doğu Avrupa'daki birçok ülkede "totalitarizmi" simgelediği gerekçesiyle yasaklanmış durumda. Macaristan, Litvanya, Polonya ve Moldova gibi ülkeler sadece orak ve çekiç değil, kızıl yıldızın da sembol olarak kullanılmasını cezalandırıyor. Polonya'da "komünist dönemin sembollerine" sahip olanlar, bu sembolleri üreten ve dağıtanlar 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabiliyor.