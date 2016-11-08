Fransız kadınlar işten neden erken çıktı?

İlk bakışta ilgisiz bir tarih ve saat dilimi olarak görülebilir. Ancak Fransa'nın dört bir yanındaki kadınlar için büyük önem taşıyor.

Bu, 2016 için ücret eşitsizliği yüzünden kadınların aldığı maaşların kesildiği an.

Kadınlar, bu yıl soruna dikkat çekmek amacıyla Pazartesi saat 16:34 olduğunda sessiz sedasız çantalarını toplayıp ofislerinden çıktılar.

Fransa'daki feminist örgüt Les Glorieuses'in öncülüğündeki eylem İzlanda'daki protestolardan esinleniyor.

Fransız hak örgütü Les Glorieuses'e göre, kadınlar ve erkekler arasındaki saatlik ücret farkı 2010 yılında yüzde 15,1'di.

Bu da kadınların erkekler ile aynı maaşı alması için 38.2 gün daha çalışması anlamına geliyor.

Les Glorieuses'in kurucusu Rebecca Amsellem, "Kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğinin yüksek olduğunu biliyordum. Bunun 10 iş günü olabileceğini düşünüyordum; ancak 1,5 ay olabileceği aklıma gelmezdi" diyor.

Cinsiyet eşitliğinde lider olarak tanımlanan İzlanda'da da bile maaş eşitsizliği yüzde 14 seviyesinde.

Son 11 yıldır İzlanda'da kadınlar 24 Ekim'de bu duruma dikkati çekmek için eğer erkeklerle aynı saatlik maaşı alsalardı çıkacaklardı saatte ofisi terk ediyorlar.

Bu süre içinde İzlanda'da bu saat 14:08'ten 14:38'e taşınsa da bu hızla erkeklerle ancak 52 yıl içinde aynı maaşı alabilecekler.

İzlanda'daki eylemlerden ilham alan Fransız kadınlar da, sosyal medyada yarattıkları etiketler ile bu duruma dikkat çekti.

İki bakanın desteklediği Fransız kadınların bu mücadelesi medyada da geniş yer aldı.

Avrupa'ya baktığımızda en kötü tablonun Fransa'da olmadığını görebiliyoruz.

Eurostat'a göre 2014 yılında komşu Almanya'da bu oran yüzde 22,3 iken İngiltere'de yüzde 20,9.

Ortalamanın yüzde 16,7 olduğu Avrupa'da en kötü oran ise yüzde 28,8 ile Estonya'da.

Feminizmin insanların dikkatini çekmesinden memnun olduğunu söyleyen Amsellem, "2016 yılında halen bunlar için mücadele etmemiz ise delice" diyor.