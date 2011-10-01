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Dünya

Fransız kadını kaçıran korsanlar kuşatıldı NAİROBİ (A.A)

01 Ekim 2011 21:15

-Fransız kadını kaçıran korsanlar kuşatıldı NAİROBİ (A.A) - 01.10.2011 - Kenya'da bir Fransız kadını kaçırarak Somali'ye yönelen silahlı kişiler, Kenya sahil güvenliğe ait gemiler tarafından sıkıştırıldı. Kenya Turizm Bakanı Necip Balala, Fransız kadını kaçıranların teknesinin iki sahil muhafaza gemisi tarafından Kenya karasuları içinde kuşatıldığını belirterek, ''Kenya sahil güvenliği ve silahlı kişiler şu anda karşı karşıya geldiler. Silahlı kuvvetlere ait bir helikopter de geminin üzerinde uçmayı sürdürüyor ve durumu sürekli takip ediyoruz'' dedi. Kenya polisi, yılın bir bölümünü Kenya'nın Lamu takımadalarında geçiren ve buradaki evinden kaçırılan 66 yaşındaki engelli Fransız kadını kaçıranların rehineyle birlikte Somali'ye doğru yöneldiklerini belirtmişti.

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