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Dünya

Fransız kadın Somali'ye kaçırıldı NAİROBİ (A.A)

01 Ekim 2011 23:14

-Fransız kadın Somali'ye kaçırıldı NAİROBİ (A.A) - 01.10.2011 - Kenya'da bir Fransız kadını kaçırarak Somali'ye yönelen silahlı kişilerin, Kenya güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmanın ardından yaşlı kadınla birlikte Somali'ye kaçtıkları bildirildi. Kenya Turizm Bakanı Necib Balala, silahlı kişiler ve kadının sınırı geçerek Somali'ye girdiğini, iki uçağın havadan bu kişileri takip ettiğini söyledi. Balala, kadını kaçıranlardan birkaçının yaralı olduğunu görebildiklerini belirterek, bu kişilerin Kenya sınırından 25 kilometre uzakta olduğunu ifade etti. Kenya polisi, yılın bir bölümünü Kenya'nın Lamu takımadalarında geçiren ve buradaki evinden kaçırılan 66 yaşındaki engelli Fransız kadını kaçıranların rehineyle birlikte Somali'ye doğru yöneldiklerini belirtmişti.      

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