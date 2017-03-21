Fransız jandarması, bu hırsızlık olayını #ThugLife etiketi ile paylaştı

Fransa'nın güneybatısındaki Mauleon-Licharre kasabasında, bir mağazaya girmeye çalışan hırsız, çekiçle kırdığı cama sıkıştı. Fransız jandarması, soygun ihbarı üzerine gittiği mağazada hırsızı cama sıkışmış şekilde buldu.
Jandarma, cama sıkışan hırsızı kurtarması için itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı. Haber ajansı AP'ye konuşan jandarma yetkilileri, 46 yaşındaki hırsızın gözaltına alındığını söyledi.
Fransız jandarması, 19 Mart Pazar günü hırsızın camda sıkışmış vaziyetteki fotoğrafını şu metinle resmi Twitter hesabından paylaştı:
"Sarhoş, mağazaya hırsızlık yapmak için girmeye çalıştı. Fakat gözaltına alınmadan önce cama sıkıştı."