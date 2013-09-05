Fransız istihbaratı: Kimyasal saldırıyı rejime bağlı '450 numaralı kol' yaptı

Fransa Ulusal Meclisi’nin Suriye kriziyle ilgili bugün yapılan olağanüstü toplantısı öncesinde Fransız hükümetinin açıkladığı kimyasal silah raporunun detayları belli oldu. DGSE (Dış Güvenlik Genel Direktörlüğü) ve DRM’nin (Askeri İstihbarat Direktörlüğü) ortaklaşa hazırladığı rapora göre, Suriye rejiminin elinde yaklaşık bin ton zehirli gaz bulunuyor.

Raporda, Suriye'nin kimyasal silahları imha sözleşmesini imzalamadığına işaret edilerek, Şam yönetiminin bu silahları imha etmek istemediği vurgulanıyor. Rapora göre ayrıca, silahların hazırlanması ve fırlatılmasından rejimin güvendiği, Nusayri unsurlardan oluşan “450 numaralı kol” adlı bir askeri birimin sorumlu olduğu ifade ediliyor

Rapora göre, Esed’in elinde yperit (hardal gazı), VX (en öldürücü gaz) ve sarin gazından oluşan kimyasal silahlar bulunuyor. Suriye’nin, özellikle ScudB, ScudC ve SS21 gibi karadan karaya fırlatılan füzelerle 100 veya 300 litrelik bombalar şeklinde bu gazları kullanabilme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor.

AA'nın haberine göre, raporun öne çıkan bölümünde ise kimyasal silah kontrolünün sadece Esed’de olduğunun altı çiziliyor. Buna göre, silahların hazırlanması ve fırlatılmasından rejimin güvendiği, Nusayri unsurlardan oluşan “450 numaralı kol” adlı bir askeri birimin sorumlu olduğu ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, 21 Ağustos’ta Şam’ın banliyösüne düzenlenen kimyasal saldırıda ölen yaklaşık 1500 kişiden 281'inin bizzat Fransız gizli servislerince yerinde tespit edildiği vurgulandı. Saldırı sonrasında kurbanlarda görülen bulantı, kusma ve spazm gibi belirtilerin gaz zehirlenmesi konusunda kuşku bırakmadığı da ifade edildi.

Saldırının izlerini silmek için konvansiyonel roket atmışlar

Raporda dikkat çeken bir başka bölümde ise kanıtları ortadan kaldırma ve alanı kimyasal silah izlerinden temizleme amacıyla kimyasal saldırıyla eş zamanlı olarak çok sayıda konvansiyonel roket de atıldığı bilgisine yer verildi.

Raporda, muhalif güçlerin bu büyüklükte zehirli gaz saldırısı yapacak kapasitede olduğuna dair en küçük bir ihtimal bulunmadığı, Suriye rejiminin muhalefetin başkente yönelik genel bir saldırısından kuşkulandığı için bu saldırıyı düzenlediği belirtiliyor.

Fransa meclisi, olağanüstü oturumda Suriye krizini tartışıyor

Bu arada Fransa meclisi genel kurulu, Cumhurbaşkanı François Hollande’ın çağrısı üzerine Suriye krizini tartışmak üzere bu akşam olağanüstü toplanırken, hükümet, kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye rejimine karşılık verilmesi gerektiği yönündeki tavrını sürdürüyor.

Muhalefet partilerinin ısrarına rağmen, bu akşamki oylamanın ardından olası müdahele konusunda bir oylama düzenlenmeyecek. Başbakan Jean-Marc Ayrault, genel kurul oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin Suriye rejimine kararlı bir yanıt verme konusundaki kararlılığını yineledi.

Ayrault, "Cumhurbaşkanı Hollande, iyi düşünülmüş, toplu ve meşru bir eylem konusunda kararını verdi" ifadesini kullandı. Fransa’nın tek başına hareket etmek istemediği mesajını bir kez daha veren Ayrault, ülkesinin başta ABD, Avrupa ve Arap Birliği üyesi ülkelerin desteğine güvendiğini ifade etti. Ayrault, Suriye’ye verilecek yanıtın, ‘’kararlı ve orantılı’’ olması yolundaki hükümet görüşünü tekrarladı.

Başbakan, Cumhurbaşkanı Hollande’ın, G-20 zirvesinde Suriye yönetimine karşı oluşacak ittifakın mümkün olduğu kadar geniş olması için çaba göstereceğini ifade etti.