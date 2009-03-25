Fransız işçiler fabrika müdürünü ‘rehin aldı’

Fransa'da bir ilaç fabrikasının işçileri, işten çıkarma yöntemini protesto için fabrika müdürünün odasından çıkışını engelledi. İşçilerle anlaşmazlıklarda müdürü odasına kilitleyerek bir süre alıkoymak Fransa’da bir gelenek.



Başkent Paris yakınlarındaki Pithivier'de işçiler, Amerikan ilaç fabrikasının müdürü Luc Rousselet ile işten çıkarma koşulları hakkında yaptıkları görüşmelerde tatmin edici sonuç alamayınca, dün gece müdürün odasının önüne barikat kurarak fabrikadan çıkışını engelledi.

Fabrika müdürü Rousselet, ancak sabah saatlerinde odasından çıkabilirken, polise herhangi bir şikayette bulunmayacağını açıkladı. Rousselet, gazetecilere, "Bu insanların benden daha fazla şikayet hakkı var" dedi.



İlaç fabrikasında çalışanlar, gönüllü ayrılacaklar için daha fazla tazminat, çalışmaya devam edeceklere iş güvencesi ve grev başlatacakların ücretlerinin ödenmesini talep ediyor.

İşçilerle anlaşmazlıklarda müdürü odasına kilitleyerek bir süre alıkoymak, Fransa'daki çalışma hayatında işçilerin ara sıra uyguladıkları, polisin de genelde müdahale etmekten kaçındığı bir gelenek olarak biliniyor.



Ülkenin güneybatısındaki bir fabrikada da bu ay başında işçiler müdürü bir süreliğine "rehin almıştı."

