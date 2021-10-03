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Dünya

Fransız iş insanı Bernard Tapie 78 yaşında hayatını kaybetti

Tapie, Olympique de Marseille’in 1993 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı dönemde takımın başkanıydı

03 Ekim 2021 11:32

Fransız iş insanı ve eski siyasetçi Bernard Tapie, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız iş insanı ve Olympique de Marseille’in eski başkanlarından Bernard Tapie’nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ailesi, Tapie'nin dört yıldır mide kanseriyle mücadele ettiğini söyledi.

Tapie, Olympique de Marseille’in 1993 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı dönemde takımın başkanıydı.  Marsilya takımını 1986-1994 yılları arasında yöneten Tapie’nin aynı zamanda Adidas’ta da hisseleri vardı.

Tapie, François Mitterand hükûmeti dönemi 1992'de Kent İşleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

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