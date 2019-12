Fransız İçişleri Bakanı: Evet bu Haçlı Seferi!

T24 - Kaddafi ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin’den sonra Fransız İçişleri Bakanı da koalisyon güçlerinin Libya operasyonunu “Haçlı seferi” olarak adlandırdı. Fransız basının bildirdiğine göre, Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, katıldığı bir televizyon programında, Sarkozy’nin Libya’da bir “Haçlı Seferi”ne önderlik ettiğini söyledi.



Programda, ilk hava taarruzunu Fransa’nın gerçekleştirdiği Şafak Yolculuğu Operasyonu’nda Sarkozy’nin doğru bir politika izlediğini savunan Gueant, “Tanrıya şükür ki Cumhurbaşkanımız, Haçlı Seferi’nin önderliğini yaparak önce BM’yi, ardından da Arap Birliği ve Afrika Birliği’ni harekete geçirdi” dedi. Öte yandan operasyonuna “Haçlı seferi” benzetmesi yapan Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in bu açıklamasının, kendi şahsi görüşü olduğu söyledi.



Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, “Haçlı seferi” benzetmesini eleştiren Devlet Başkanı Dmitri Medvedev’in açıklamasının ise Rusya’nın resmi görüşünü yansıttığını söyledi.







'Operasyonu Bingazi'nin dışına taşıyabiliriz'



Libya operasyonuyla ilgili açıklama yapan Fransız yetkililer, "Operasyonu Bingazi'nin dışına taşıyabiliriz" diye konuştu.





FRANSA, MÜTTEFİKLERİNE SİYASİ DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI ÖNERİSİNDE BULUNDU



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya’yı bombalayan müttefiklerine "askeri operasyonun siyasi danışma kurulu" oluşturulması önerisinde bulunduğunu açıkladı.



Mecliste açıklamalarda bulunan Juppe, "Cumpurbaşkanının inisiyatifi üzerine, İngiliz çalışma arkadaşlarıma, ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarını ve Arap Birliği dışişleri bakanlarını bir araya getirecek bir siyasi operasyon danışma kurulu oluşturulması önerisinde bulundum. Yakın bir gelecekte Brüksel, Londra ya da Paris’te bir araya gelmeliyiz ve siyasi danışma kurulunun varlığını vurgulamak için bu tür toplantıları düzenli olarak tekrarlamalıyız" dedi.



Juppe, "Bu siyasi danışmadan yola çıkarak ve (Fransa) Savunma Bakanlığı sorumluluğunda elbette NATO’nun müdahale ve planlama kapasitelerini kullanacağız. Bu bakış açısıyla olaylar gayet açıktır. Bize göre bu operasyon herşeyden önce BM tarafından istenen bir operasyondur ve üye ülkelerin oluşturduğu koalisyon tarafından yürütülmektedir ve bu ülkelerin tamamı NATO üyesi değildir" ifadesini de kullandı.



Alain Juppe, "Dolayısıyla bu bir NATO operasyonu değildir, her ne kadar askeri müdahale ve planlama olanaklarına kullanıyor olsa da" dedi.



Konuşmasında operasyona katılan Fransız askerlerini de saygıyla anan Juppe, "Muammer Kaddafi BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyarsa operasyon her an sona erebilir" diye konuştu.