Fransız hükümetinin İbrahimoviç öfkesi

Fransız Spor Bakanı Valerie Forneyron, İbrahimoviç’e ödenen ücret için “akıl dışı” ifadesini kullandı.



Fransa hükümetinin Paris Saint-Germain takımının, Zlatan İbrahimoviç'e ödediği astronomik transfer ücretine yönelik tepkisi giderek artıyor.

TRT’de yer alan habere göre, küresel mali krizin ardından bütçe açığının artmasıyla zor günler geçiren Fransa'da yeni transfere yönelik en sert tepki, Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac'tan geldi.

Europe 1 radyo kanalına konuşan Fransız Bakan Cahuzac, ''Bu rakamlar etkileyici değil, sadece yakışıksız ve uygunsuz'' dedi.

Spor Bakanı Valerie Forneyron ise astronomik transfer için, ''akıl dışı'' ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Najat Vallaud-Belkacem de transferi sert bir şekilde eleştirerek, daha önce seçim kampanyasında verilen sözlere uygun olarak yüksek transfer ücreti alan oyuncuların yine yüksek vergi vermekten kurtulamayacağını söyledi.

Paris Saint Germain takımı, Zlatan İbrahimoviç ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.

Paris Saint Germain'nin, İbrahimoviç ile 20 milyon Euro’ya anlaştığı ve 30 yaşındaki futbolcunun yıllık net 14 milyon Euro kazanacağı açıklanmıştı.