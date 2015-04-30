Fransız hükümetine karşı casusluk

Alman dış istihbarat servisi BND'nin uzun yıllar ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'ye Fransız

hükümeti ve AB Komisyonu'na yönelik casusluk faaliyetlerinde yardım ettiği

iddia edildi.

Süddeutsche Zeitung ve Alman NDR ve WDR kanallarının haberlerine göre, Bad Aibling'deki BND

dinleme istasyonu, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı

Sarayı ve

Brüksel'deki AB Komisyonu'nun dinlenmesinde kötüye kullanıldı.

Basın kuruluşları, haberde gizli servis ve Başbakanlık'ın iç soruşturmalarına atıfta bulundu.

Ancak hedef gözeterek ekonomik amaçlı casusluk faaliyetlerinin ise kısıtlı olduğu kaydedildi. Şu ana

kadarki incelemelerde, firmaların hedef alınmasının nedeni olarak ABD'nin yasadışı ihracat izlerini

araştırması gösterildi.

BND'nin NSA'ye Avrupa firmaları ve siyasetçilerini araştırmasında yardımcı olduğuna dair

suçlamalar ilk olarak geçen hafta gündeme gelmeye başlamıştı.

Habere göre, 2013'te 690 bin telefon numarası ve 7,8 milyon IP adresi incelendi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise NSA'in ekonomi casusluğu konusundaki bilgileri

gizlediği yönündeki suçlamaları reddetti.

@Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/HS