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Dünya
Deutsche Welle

Fransız hükümetine karşı casusluk

Alman medyasında çıkan haberlere göre, BND, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’na Fransız hükümeti ve AB Komisyonu’nun dinlenmesinde yardım etti.

30 Nisan 2015 00:20

Alman dış istihbarat servisi BND'nin uzun yıllar ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'ye Fransız
hükümeti ve AB Komisyonu'na yönelik casusluk faaliyetlerinde yardım ettiği
iddia edildi.

Süddeutsche Zeitung ve Alman NDR ve WDR kanallarının haberlerine göre, Bad Aibling'deki BND
dinleme istasyonu, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı
Sarayı ve
Brüksel'deki AB Komisyonu'nun dinlenmesinde kötüye kullanıldı.

Basın kuruluşları, haberde gizli servis ve Başbakanlık'ın iç soruşturmalarına atıfta bulundu.

Ancak hedef gözeterek ekonomik amaçlı casusluk faaliyetlerinin ise kısıtlı olduğu kaydedildi. Şu ana
kadarki incelemelerde, firmaların hedef alınmasının nedeni olarak ABD'nin yasadışı ihracat izlerini
araştırması gösterildi.

BND'nin NSA'ye Avrupa firmaları ve siyasetçilerini araştırmasında yardımcı olduğuna dair
suçlamalar ilk olarak geçen hafta gündeme gelmeye başlamıştı.

Habere göre, 2013'te 690 bin telefon numarası ve 7,8 milyon IP adresi incelendi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise NSA'in ekonomi casusluğu konusundaki bilgileri
gizlediği yönündeki suçlamaları reddetti.

@Deutsche Welle Türkçe
dpa, BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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