Fransız hükûmetinden bir ilk: İçişleri Bakanı, Korsika için özerklik sinyali verdi

Akdeniz’de Fransa’ya bağlı ada Korsika’da protestolar sürerken Fransa hükûmeti, “özerklik” teklif edilebileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransa’ya bağlı Akdeniz adası Korsika’da iki haftadır şiddetli protestolar gerçekleşiyor. Protestolarda şu ana kadar 100 kişini yaralandığı, kamu binalarının hasar gördüğü, polise yönelik saldırılar meydana geldiği belirtildi.

Korsika’ya yapacağı ziyaretten önce yerel gazete Corse Matin’e konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin “Özerkliğe kadar gitmeye hazırız, işte söyledim” dedi.

Darmanin öncelikle şiddetin durması gerektiğini belirterek “Sükunete dönüş en büyük öncelik” dedi.

Korsika liderleri, Darmanin’in sözlerine temkinli yaklaştıklarını belirterek somut teklifler beklediklerini söyledi.

Fransa hükûmetinden bir bakanın, İtalya’ya Fransa’dan daha yakın olan 330 bin nüfuslu ada için özerklikten bahsettiği daha önce görülmemişti.

Napoleon Bonaparte’ın doğum yeri Korsika, 18’inci yüzyıldan bu yana Fransa’ya bağlıydı. Korsika’nın statüsü ve bağımsızlık çağrıları yıllardır sürüyordu.

11 Nisan'da gerçekleşecek Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Korsika'da özerklik talebi yeniden gündeme gelerek protestolar başladı.