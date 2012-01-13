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Dünya

Fransız halkının gönlünü kazanmaya çalışacağız İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 16:43

-Fransız halkının gönlünü kazanmaya çalışacağız İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Biz Fransa'da seçimi istismar etmeye çalışan, seçim için Türkiye-Fransa dostluğunu istismar etmeye çalışan siyasilere laf anlatmaktansa Fransız halkının gönlünü kazanmaya çalışacağız. Fransız halkı da bu tasarıya zaten gerekli cevabı verecektir'' dedi.  Bağış, Pendik'teki Reşat Üçüncü Yeni Camisi'nin açılışını yaparak, burada cuma namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Bağış, daha sonra gazetecilerin 23 Ocak'ta Fransız Senatosu'nda ele alınacak, Fransa Meclisi'nde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan teklifi ile ilgili sorularını cevaplandırdı.  Egemen Bağış, şunları kaydetti: ''Gazali; 'Cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç kazanmadım' diyor. Biz Fransa'da seçimi istismar etmeye çalışan, seçim için Türkiye-Fransa dostluğunu istismar etmeye çalışan siyasilere laf anlatmaktansa Fransız halkının gönlünü kazanmaya çalışacağız. Fransız halkı da bu tasarıya zaten gerekli cevabı verecektir. 23 Ocak'a kadar büyükelçimizin oradaki koordinasyonu ile çalışmalarımız sürecek. 23 Ocak'tan sonra da bu yasa geçse bile, bu yasa Fransa Cumhuriyeti'nin ideallerine karşı bir yasa olduğu için Fransız mahkemesi bunu iptal edeceğinin sinyallerini vermeye başladı.'' Fransa'nın önde gelen gazetelerinde bu yasanın son derece saçma bir yasa olduğunun da yazıldığını ifade eden Bağış, ''Bunları da aşacağız'' dedi. Caminin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür de katıldı.

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