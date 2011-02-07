-FRANSIZ HAKİM VE SAVCILARDAN "SARKOZY" GREVİ PARİS (A.A) - 07.02.2011 - Fransa'nın bazı kentlerinde hakimler ve savcılar, kendilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi protesto etmek için greve gitti. Hakimler ve Savcılar Sendikası'nın (USM), Sarkozy'nin son açıklamasını protesto için başlattığı grevin, perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Hakimler ve savcılar, Sarkozy'yi yargının gerçek sorunlarıyla ilgilenmek ve somut çözüm üretmek yerine, seçime yönelik popülist açıklamalar yapmakla suçluyor. Laetitia isimli bir kızın, daha önce 15 kez mahkum olmuş bir kişi tarafından kaçırılıp, öldürülmesiyle ilgili konuşan Sarkozy, sürekli suç işleyen sabıkalıların, cezaevinden tahliye olmalarından sonra yeteri kadar iyi izlenmedikleri gerekçesiyle güvenlik güçlerini ve yargı mensuplarını sert bir şekilde eleştirmişti. Sarkozy, ''sürekli suç işleyen sabıkalıların izlenmesi konusunda, polis ve yargı sistemimiz iyi çalışmıyor'' diyerek tepkisini dile getirmişti.