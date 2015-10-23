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Dünya

Fransız haber ajansı AFP'ye "Filistinlilerin lehine haber yapıyorsunuz" baskını

AFP binası önünde toplanan göstericiler, fişek benzeri cisimler atarak binaya girme girişiminde bulundu

23 Ekim 2015 10:48

Fransız haber ajansını İsrail hakkında yanlı haberler yapmakla suçlayan İsrailli göstericiler AFP'nin merkez binasına girmeye çalıştı.

AFP'nin Borsa Meydanı'ndaki (Place de la Bourse) binası önünde toplanan Yahudi derneklerinin üyeleri, fişek benzeri cisimler atarak binaya girme girişiminde bulundu.

Avrupalı Yahudiler Kuruluşu'nun (OJE) girişimiyle düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteriye Fransız polisi müdahale etti.

Bir kısmı maskeli olan göstericiler, Fransız milli marşı La Marseillaise ve İsrail milli marşı Hatikva'yı söyledikten sonra "işbirlikçi AFP" şeklinde slogan attılar.

AFP'yi, İsrail ve Filistin'de yaşanan son olaylarda Filistinliler lehine yanlı haber yayımlamakla ve "dezenformasyon" yapmakla suçlayan göstericiler, binadan protestoyu izleyen gazetecileri "Hepinizi tek tek yakalayacağız" diyerek tehdit ettiler.

OJE, protestoyla eş zamanlı olarak "Yahudi kürsüsü" adlı Fransızca sitede yayımladığı mesajda, AFP'yi "partizanlık yapmakla" ve "İsrail'e karşı nefreti ve antisemitizmi körüklemekle" suçladı.

 

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