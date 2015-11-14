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Fransız gizli servisi, IŞİD katliamını bekliyormuş

Fransız basınında, saldıradan haftalar önce katliam olabileceğine dair haberler yayımlanmış

14 Kasım 2015 20:47

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Fransa istihbaratı IŞİD'in ülkede büyük bir katliama hazırlandığını biliyordu.

Saldırı sırasında Paris'te olan Umur Talu, Habertürk'ün internet sitesindeki köşesine, Fransa medyasına bu konuda yansıyan bir haber yorumu da taşıdı. Talu'nun yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Fransız gizli servisleri esasında “biraz” biliyormuş olacakları.

Önümde 2 Ekim’de yayınlanmış bir haber duruyordu zaten:

“Fransa çok beterine hazır olmalı. Şimdi Kalaşnikof modası. Saldırıları uzun uzun gündemde tutma zamanı.

Paris’te yahut büyük bir kentte, iyi silahlanmış bir grup tarafından, 2013’te Nairobi’dekine benzer bir saldırının yapılabileceğinden ürkülüyor. O saldırıda 68 kişi öldürülmüştü.

Kaç saldırganın olduğunu bile bilmek saatler sürer. Hele bu saldırganlar Suriye’de çarpışmış deneyimli kişilerse. Bundan sonra bekleyeceğimiz profesyonel saldırganlar.

IŞİD’in çok büyük bir saldırı planlaması, bugüne kadar olanlardan çok büyüğünü hedeflemesi beklenmeli.

Önümüzde karanlık günler var. IŞİD’in topraklarımıza taşımak istediği asıl savaş henüz başlamadı.

Fransız gizli servisleri, polis ve ilkyardım birimleri büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Sürekli olarak böyle bir saldırının hazırlıkları yapılıyor. Müdahale zamanının kısaltılması için uğraşılıyor.”

 

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