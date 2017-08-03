T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransız gazeteci, YPG'li olduğu şüphesiyle tutuklandı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'i ziyaretinden sonra, Habur Sınır Kapısı'dan Türkiye'ye giren Fransız gazeteci Loup Bureau Silopi'de tutuklandı

03 Ağustos 2017 00:00

İki hafta önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'i ziyaret eden ve sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönen Fransız gazeteci Loup Bureau, Silopi Savcılığı'nın kararı ile polisler tarafından gözaltına alındı.

YPG'li olduğu şüphesi ile beş gün gözaltında kalan Bureau, "örgüt üyesi" isnadı ile tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Fransız gazetecinin dosyasına gizlilik kararı konuldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Loup Bureau'nun üzerinde çıkan dijital materyallerde üniversitede YPG üzerine hazırladığı tez ve bazı fotoğraflar tutuklanmasına gerekçe sayıldı.

Dosyada gizlilik kararı olduğu için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nca görevlendirilen avukatlar açıklama yapmak istemedi. Ancak avukatlar yedi gün içinde tutukluluk kararına itiraz edileceklerini ifade etti.

Şırnak Barosu avukatlarından Filiz Ölmez, gazeteciyi cezaevine ziyaret ederek durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı.

"Şu an cezaevinin geçici bölümünde kalıyor. Tedirgin görünüyordu. Ailesi ile telefon irtibatı daha sağlanmamış. Erbil'e gitmek üzere Türkiye'ye gelmiş ama gitmeden arkadaşlarıyla bir hafta tatil yapmış. Erbil'e giderken de Habur sınır kapısında gözaltına alınmış".

Ölmez, Fransa'da bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi olduğunu ve yazdığı tez ile ilgili tutuklandığını aktardı.

Video - Bir Bakışta Bugün:

ETİKETLER

YPGFransız gazeteciSilopiErbilTutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24