Fransız gazeteci Antep'te gerekçesiz gözaltına alındı

Gaziantep'te haber yapan Fransız gazeteci Olivier Bertrand dün gözaltına alındı. Gözaltı için gerekçe verilmediği belirtiliyor.

Bertrand’ın Gaziantep’te dün yanında Türkiyeli bir foto muhabiriyle birlikte gözaltına alındığı, foto muhabiri sonradan serbest bırakılsa da Fransız gazetecinin hâlâ gözaltında tutulduğu belirtildi. lesjours.fr sitesinin sahibi Isabelle Roberts, “Hiçbir gerekçe gösterilmedi” dedi.

gazeteduvar'ın haberine göre; Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Genel Sekreteri Christophe Deloire de, Twitter’dan karara “Fransız meslektaşımız Olivier Bertrand’ın Gaziantep’te yasadışı biçimde gözaltına alınmasının Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik bir bastırma olduğu açık” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Aslı Erdoğan'a destek vermişti

Bertrand, tutuklu yargılanan yazar Aslı Erdoğan’a destek için Twitter’dan bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, “Yazar Aslı Erdoğan gözaltına alınalı 82 gün oldu, temmuzdan bu yana 34 bin kişi hapse atıldı. 34 bin!” yazıyordu.