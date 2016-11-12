T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransız gazeteci Antep'te gerekçesiz gözaltına alındı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Olivier Bertrand'ın gözaltı kararının basın özgürlüğüne yönelik olduğunu açıkladı

12 Kasım 2016 13:15

Gaziantep'te haber yapan Fransız gazeteci Olivier Bertrand dün gözaltına alındı. Gözaltı için gerekçe verilmediği belirtiliyor.

Bertrand’ın Gaziantep’te dün yanında Türkiyeli bir foto muhabiriyle birlikte gözaltına alındığı, foto muhabiri sonradan serbest bırakılsa da Fransız gazetecinin hâlâ gözaltında tutulduğu belirtildi. lesjours.fr sitesinin sahibi Isabelle Roberts, “Hiçbir gerekçe gösterilmedi” dedi.

gazeteduvar'ın haberine göre; Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Genel Sekreteri Christophe Deloire de, Twitter’dan karara “Fransız meslektaşımız Olivier Bertrand’ın Gaziantep’te yasadışı biçimde gözaltına alınmasının Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik bir bastırma olduğu açık” ifadeleriyle tepki gösterdi.

 

Aslı Erdoğan'a destek vermişti

 

Bertrand, tutuklu yargılanan yazar Aslı Erdoğan’a destek için Twitter’dan bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, “Yazar Aslı Erdoğan gözaltına alınalı 82 gün oldu, temmuzdan bu yana 34 bin kişi hapse atıldı. 34 bin!” yazıyordu.

ETİKETLER

Sınır Tanımayan Gazeteciler ÖrgütüOlivier Bertrandgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24