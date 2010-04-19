Fransız futbolunda seks skandalı

T24 - Aralarında Bayern Münihli Ribery ile Olimpik Lyon'dan Govou’nun da bulunduğu dört Fransız A milli takım futbolcusu, Paris Savcılığı tarafından yürütülen bir fuhuş şebekesi soruşturması çerçevesinde tanık olarak dinlendiler. Ribery ve Govou'nun da aralarında bulunduğu futbolcular hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı netlik kazanmazken, açılığı takdirde futbolcuların 3 ay hapis cezası alması söz konusu.





Dünya Futbol Kupası finallerine iki ay kala Fransız A milli futbol takımında seks skandalı yaşanıyor. Skandalın merkezinde Paris’in şık semtlerinden Champs-Elysee’de bulunan ve “helal restoran” olarak ün salmış olan “Cafe Zaman” adlı bir gece kulübü bulunuyor. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Fransız A milli futbol takımı oyuncularının, son zamanlarda ülkedeki bazı yerel TV kanallarında programlara çıkan 29 yaşındaki Fas kökenli Abou adlı bir şovmen tarafından söz konusu kulüpte “escort girl” adı verilen fahişelerle tanıştırıldıkları bildiriliyor.







Bir kişi tutuklandı







Deutsche Welle'nin haberine göre uzun süredir Abou tarafından ünlü şahıslara “pazarlanan” fahişeler hakkında soruşturma yürüten Paris Savcılığının geçtiğimiz hafta Cafe Zaman’a baskın düzenlediği ve bu baskın sırasında kimlikleri kontrol edilen bazı hayat kadınlarının 18 yaşının altında olduklarının tespit edildiği açıklandı. Fransız polisi Abou’nun geçen hafta içinde tutuklandığını duyurdu.





Soruşturma kapsamında reşit olmayan hayat kadınlarından kimilerinin Fransız A milli futbol takımı oyuncularıyla ilişkiye girdiklerini de tespit eden Paris Savcılığının, Franck Ribery ve Sidney Govou dışında, biri İspanya’da, diğeri ise güney Fransa’daki bir futbol takımında oynayan iki milli futbolcuyla daha ilgilendiği belirtiliyor.







3 ay hapis cezası ihtimali







Ribery ile Govou’nun avukatları müvekkillerinin hayat kadını şebekesiyle ilişkilerinin olmadığını açıkladılar. Ancak Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, Ribery’nin, savcılıktaki sorgusu sırasında Fas kökenli bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiğini, fakat ilişki sırasında söz konusu hayat kadınının 18 yaşından küçük olduğunu “bilmediğini” söylediğini yazdı. Govou’nun avukatı ise müvekkili için “Hayatında Cafe Zaman’a ayak basmadı” ifadesini kullandı.





Sorgulanan Fransız milliler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Yürürlükteki Fransız yasaları 18 yaşından küçüklerle fuhuş kapsamında cinsel ilişkiye 3 ay hapis ile 45 bin euroya varan ceza öngörüyor.







'Milli takımın morali bozulacak'







Fransız Futbol Federasyonu ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor. Fransız futbol yorumcuları Güney Afrika’da düzenlenecek Dünya Futbol Kupası finallerine katılacak Fransız A milli futbol takımının 23 oyuncudan oluşan kadrosunun açıklanacağı 11 Mayıs öncesinde ortaya çıkan bu skandalın takımın morali üzerinde olumsuz etki yapacağı görüşünde birleşiyorlar. Ribery ve Govou takımın önde gelen yıldızları arasında gösteriliyor.





Fransız A milli futbol takımı Ribery ve Govou’nun adlarının geçtiği seks skandalıyla son 5 ayda ikinci kez sarsılmış oldu. Takım geçen yıl kasım ayında İrlanda’ya karşı uzatmalarda Thierry Henry’nin attığı gol sayesinde Güney Afrika bileti alabilmiş, ancak golün elle atılmış olması nedeniyle tüm dünyadan tepki almıştı.