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Spor

Fransız futbolcu transfer parasını Soma'ya bağışladı

Birmingham’a transfer olan Fransız futbolcu Guy Moussi, imza törenindeki anlamlı hareketiyle büyük takdir topladı

20 Kasım 2014 10:51

Defansif orta saha olarak yeşil sahalarda top koşturan 29 yaşındaki Guy Moussi, Birmingham’dan 1 yıl için alacağı 300 bin pound (yaklaşık 1 milyon TL) transfer ücretinin tamamını bağışlama kararı alırken, Soma’daki maden faciasında hayatını kaybedenleri de unutmadı. Alacağı ücretin yarısını kanserle mücadele eden bir vakfa vereceğini açıklayan Guy Moussi, diğer yarısını da Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlama kararı aldı.

 

Menajeri de bağışladı

 

2004-08 yılları arasında Fransa’nın Angers takımında top koşturan Guy Moussi, Everton, Wigan Athletic, Stoke City ve West Bromwich Albion gibi takımlardan teklif almasına rağmen tercihiniNottingham Forest’tan yana kullandı. Yaklaşık 5 yıl burada top koşturan Moussi, geçtiğimiz sezonu Millwall’da kiralık olarak geçirdi. Fransız futbolcunun menajerliğini yapan Muzzi Özcan ve Burhan Aytaç, futbolcunun bu anlamlı hareketi üzerine kayıtsız kalamadı. Muzzi Özcan ve Burhan Aytaç, transfere yardımcı oldukları için alacakları paradan vazgeçerek tıpkı Guy Moussi gibi Soma’ya bağışlama kararı aldı.

 

Soma derinden yaraladı

 

Moussi, bağış konusunda yaptığı açıklamada, "Soma faciasını yakından takip etmiş, derinden yaralanmış ve ilk transferimde oradaki insanlara yardımcı olmayı düşünmüştüm" dedi.

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