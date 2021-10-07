Fransız Egis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmesinden çekiliyor

İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmesinden İtalyanların ardından Fransızlar da çekiliyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Türkiye’de önemli projelerde yer alan Fransız devi Egis, hissesini ortağı IC İÇTAŞ’a devretme kararı aldı. Egis, Gebze-İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ni işletimini ve bakımını yapıyor

Paris merkezli EGIS Road Operation S.A, IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım Anonim Şirketi’ndeki hisselerini satmak için masaya oturdu.

Anlaşma sağlanırsa Egis’in sahip olduğu yüzde 51’lik hisseyi, Yavuz Sultan selim Köprüsü’nde olduğu gibi projedeki ortağı İbrahim Çeçen’in yönettiği IC Altyapı İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi satın alacak.