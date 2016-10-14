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Spor

Fransız devi, Carole'e talip oldu

Lyon kulübünün Fransız futbolcuyu uzun süredir izlediği ortaya çıktı

14 Ekim 2016 16:38

Galatasaray'ın oyuncu izleme komitesi tarafından keşfedilen ve geçtiğimiz sezon başında sarı kırmızılılara transfer olan Fransız sol bek Lionel Carole'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Fransa 2.Lig takımlarından Troyes'dan 1.5 milyon Euro (5 milyon TL) bedelle transfer ettiği Lionel Carole'a ciddi bir talip var.

Sarı kırmızılıların 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı futbolcunun Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon tarafından uzun süredir izlendiği öğrenildi.

Fransa Ligi'nde zirveye oynamak için kadroda önemli değişimler yapmaya hazırlanan köklü kulübün Carole'a Troyes'te oynarken de ilgi gösterdiği ancak o dönemde transferi gerçekleştirmediği ifade edildi.

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