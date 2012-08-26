Fransız ders kitaplarına 'Ermeni soykırımı' girdi

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Hollande, 'Ermeni soykırımı' ile ilgili iddiaları 4 Eylül'den itibaren Fransız ders kitaplarına koyuyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Fransa Milli Eğitim bakanları Ermeni meselesinin orta son sınıf kitaplarına alındığını açıkladı.Fransa , 'Ermeni soykırımı' iddialarını siyasi arenadan okul sınıflarına taşıyor. Nicolas Sarkozy'nin yarım bıraktığı Ermeni soykırımını inkâr yasa tasarısı konusunda yeni cumhurbaşkanı François Hollande 'nin atacağı adım merakla beklenirken Elysee Sarayı'ndan şaşırtan bir adım geldi. Ermeni soykırımı iddiaları ortaokul 3 tarih ve coğrafya ders kitaplarına girdi.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı 'nın yaptığı köklü müfredat değişiklikleri uyarınca, 4 Eylül'de başlayacak olan yeni öğretim yılında öğrenciler, 1910'dan bugüne kadar dünya tarihindeki gelişmeleri incelerken, "Ermeni Soykırımı" başlığı altında bir bölüm de okuyacaklar. Fransa Millli Eğitim Bakanları Xavier Darcos ve Luc Chatel, 14-15 yaşındaki orta son sınıf öğrencilerine okutulan tarih ve coğrafya ders kitaplarında ciddi değişiklikler yapıldığını açıkladı. Böylece Fransız gençler 1915 yılında yapıldığı iddia edilen Ermeni soykırımını bir iddia olarak değil, "tarihi bir gerçek" olarak öğrenecek. Hollande'ın attığı bu şaşırtıcı adım, ocak ayında meclisten geçen Ermeni soykırımı inkârını yasaklama girişiminden daha tehlikeli bulunuyor. Siyasi arenadan sınıflara taşınan bu iddia, yeni yetişecek bütün bir Fransız neslini etkileyecek. Bugün 14 yaşında Ermeni soykırımı iddiaları ile yetişen nesil, Türkiye 'nin muhtemel Avrupa Birliği üyeliğinin gündeme geleceği dönemde oy kullanma çağına gelecek.



'Hırslı bir karar'



Tarih-Coğrafya Öğretmenleri Kurulu Genel Sekreteri Hubert Tison, yeni kitaplarda Ermeni soykırımına çok geniş yer ayrıldığını belirtirken, yeni düzenlemeleri "çok hırslı" olarak tanımladı. Haftada sadece 2 buçuk saat tarih-coğrafya dersi gören çocuklar için hazırlanan programın çok detaylı, geniş ve gereğinden fazla olduğunu belirten Tison, kitaplarda yapılan değişimleri kendilerinin uygun bulmadığını belirtti. 4 Eylül'de öğrencilerle buluşacak yeni kitaplarda yer alan bilgilerde, soykırım, Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik yapısı, Talat Paşa ve dönemin milliyetçi Türklerinin politikaları, kasıtlı sürgün, sürgündeki insanlık dışı şartlar gibi içerikler görülürken, 1915'ten önce ve sonra kaç Ermeni'nin öldürüldüğüne dair sayısal verilere de yer verilmiş. Ülkede okul kitaplarının basımından sorumlu Hachette, Hatier ve Belin gibi firmalar, öğrencilerin kitaplarda Fransa 'nın dünyadaki rolünü daha çok görebileceklerini belirtirken, önceki kitaplarda büyük yer verilen ve Fransız tarihi açısından önemi olan Dünya savaşlarında kahramanlık gösteren Ferdinand Foch, Joseph Joffre ve Philippe Petain gibi büyük komutanların çıkartıldığını belirtti.



İnkar yasası paketi iptal edildi



Ermeni soykırımını inkâr yasası, Fransız parlamentosunun üst kanadı Senato'da 23 Ocak tarihinde 7.5 saat süren oturumda 86'ya karşı 127 oyla kabul edilmişti. Ancak soykırımın varlığını inkâr edenlere 1 yıl hapis ve 45 bin euro tazminat cezası öngören tasarı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin imzasıyla gönderildiği Anayasa Konseyi'nde iptal edildi. Fransız Anayasası'na göre bu karara itiraz yolu bulunmuyor ve karar tüm kurumları kapsıyor.



MEB tepki gösterdi



Fransa 'nın "Ermeni Soykırım" iddialarını eğitim sistemine taşıması Türkiye 'de tepki yarattı. Paris'te bulunan Eğitim Ataşesi üzerinden sözkonusu kitabı temin ederek inceleyeceklerini belirten Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türkiye 'yi suçlayan ifadelerin tespiti halinde diplomatik kaynakların uluslararası hukuk kapsamında hareket edeceğini söyledi. Ders kitaplarındaki ayrılıkçı,suçlayıcı ifadelerle ilgili bugüne kadar her iki ülke uzmanlarından oluşan komisyonlar kurulduğunu belirten yetkililer, müfredat değişikliğinin siyasi olduğu ve siyasi gelişmelere göre içeriğin ayıklanabileceğini kaydetti. Bakanlık yetkilileri, Fransa 'nın da taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ders kitaplarında farklı halk ve inanç gruplarına yönelik nefreti körükleyecek ifadelere yer verilemeyeceğine dikkat çekerek, Türkiye 'nin bu kapsamda hukuki girişimlerde bulunabileceğini belirtti. Türkiye 'de okutulan ders kitaplarında insan haklarına aykırı, bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olmayan hiçbir bilgiye yer verilmediğini hatırlatan Talim Terbiye Kurulu yetkilileri, "Hatta Süryani, Ermeni ve diğer halkların kültürel özellikleri ders kitaplarında tanıtılarak Anadolu 'da yaşayan ve nüfusları ne olursa olsun farklı millet ve dinlerin varlıklarından öğrencileri haberdar etmek ve onlara birlikte yaşama duygusunu kazandırmak amaçlanmıştır" dedi.



İddialara haritalı anlatım



Bir de haritanın yer aldığı kitaplarda, Osmanlı haritası üstünde, Ermenilerin hangi bölgelerden nereler gönderildiği oklarla gösterilmiş ve nerelerde "katliam" yapıldığına dair bilgiler işaretlenmiş.