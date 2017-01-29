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Dünya

Fransız cumhurbaşkanı aday adayı: Bilal olmaktan onur duyarım

Hamon, sağcı gruplarla sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti

29 Ocak 2017 20:22

Fransa'da cumhurbaşkanı aday adayı Benoit Hamon, aşırı sağcı gruplar tarafından yakıştırılan Bilal isminden gurur duyduğunu söyledi.

Sputnik’te yer alan habere gör  Benoit Hamon, ırkçı ve İslam karşıtı grupların yaptığı bu yakıştırmalardan hiç rahatsız olmadığını vurgulayarak, aşırı sağcı lider ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile de son ana kadar mücadele edeceğini belirtti.

Bilal, Elie ya da David ismiyle anılmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu tekrar eden Hamon, aşırı sağın Müslüman ve Yahudi isimlerinden nefret ettiğini hatırlattı.

Sosyalist partiden 7 adayın yarıştığı seçimlerde eski Başbakan Manuel Valls’i de geriden bırakan Hamon, ilk turda yüzde 36 oy alarak birinci sıraya yerleşmişti.

Daha önce de aşırı sağ, merkez sağın cumhurbaşkanı aday adayı Alain Juppe için Ali, merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon için Farid yakıştırmasında bulunmuştu.

Hamon, ne Fransa’yı ne de cumhuriyeti bu grupların eline bırakmayacaklarını belirtti.

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