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Dünya

Fransız çifçiler Paris'i işgal etti

Fransız çiftçiler, tahıl fiyatlarının düşmesini protesto etmek için bugün traktörleriyle Paris'i ''istila'' etti.

27 Nisan 2010 03:00

T24- Fransız çiftçiler, tahıl fiyatlarının düşmesini protesto etmek için bugün traktörleriyle Paris'i ''istila'' etti. ImageYaklaşık 1200 traktör ve 10 bin çiftçinin düzenlediği protesto gösterisi Paris trafiğini felce uğrattı.
Tarım fiyatlarının düşmesini ve sosyal kesintilerin artmasını protesto eden çiftçilerin, traktörleriyle başkentin en işlek Nation ve Republique meydanları arasında düzenledikleri yürüyüş, renkli sahnelere yol açtı
Hükümeti protesto eden sloganlar atan çiftçilerin bir kısmı, traktörlere astıkları pankartlarda Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'ye de çağrı yaparak, ''Carla bize yardım et. Biz aşk ve su ile yaşayamayız'' mesajını gönderdiler.
Tarım Bakanlığı, öfkeli çiftçileri yatıştırmak için yaptığı açıklamada, AB'den Fransız çiftçilere daha fazla yardım yapılması için talepte bulunacaklarını duyurdu.
Fransız tahıl üreticileri, devletin kendilerine daha fazla sübvansiyon vermesini talep ediyor. Tarım Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göreyse, tahıl fiyatları geçen yıl yüzde 24 oranında düşüş gösterdi. (aa)

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