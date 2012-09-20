Fransız Charlie Hebdo dergisine dava açıldı

Fransa'da, Hz. Muhammed'in karikatürünü basan “Charlie Hebdo” isimli mizah dergisinin aleyhine dava açıldığı bildirildi.

Fransız televizyonu, “tahrik ve nefreti körüklediği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine söz konusu dergi aleyhinde dava açıldığını duyurdu. Başvurunun, “Suriye Özgürlük Derneği” tarafından yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Manuel Valls, ifade özgürlüğünün ihlali durumunda yapılacak şikayetleri değerlendirme konusunda mahkemelerin sorumlu olduğunu söylemişti. Fransız Bakan, bununla birlikte kamu düzenini tehlikeye atacak protesto gösterilerine izin vermeyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Fransa İslam konseyi'nden açıklama

Fransa İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki Müslümanlara “tahriklere gelmeyin” çağrısında bulunuldu.

Paris Camisi Müftüsü Halil Ebubekir de ülkedeki bütün camilerde cuma günkü vaazların barış üzerine verileceğini duyurdu.

Bir Suriyeli sivil toplum örgütünün, dergi aleyhine dava açmasının ardından, dini sembollere yapılan saldırının, ifade ve düşünce özgürlüğüyle bağdaşıp bağdaşmayacağına dair tartışmalar da yoğunlaştı.

Aynı dergi yine 2006 yılında Hz Muhammed'in karikatürünü bastığı için sert tepki çekmişti. Söz konusu dergi aleyhine açılan davalarda takipsizlik kararı verilmişti.

Lübnan'da hakaret içeren filme protesto

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde binlerce Lübnanlı Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi protesto etti.

Hizbullah'ın filme tepki göstermek için Sur kentinde organize ettiği protesto gösterisine Emel örgütü taraftarlarının yanı sıra Hristiyanlar da katıldı. Akşam saatlerinde kent meydanında toplanan binlerce Lübnanlı, pankartlar taşıyarak filme tepki gösterdi.

Gösteride bir konuşma yapan Emel örgütü liderlerinden Muhammed Gazal, arkasında siyonistlerin bulunduğu filmle Müslüman ve Hristiyanlar arasında çatışma çıkarılmak istendiğini ifade etti.

“Hz. Muhammed'e hakaret edenler, korkunç bir davranış içindeler” diyen Gazal, söz konusu filmin düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazal, filme verilecek en iyi cevabın ise dini ve siyasi liderlerin diyalog çağrıları yapmaları olduğunu vurguladı.

Kalabalığa seslenen Hizbullah Yürütme Kurulu Başkan yardımcısı Nebil Kavuk da güney bölgesinde yaşayanların, bu gösteriye katılarak Hazreti Muhammed'e bağlılıklarını gösterdiklerini belirtti. Kavuk, gösteriye kırık kalplerle geldiklerini dile getirerek, “Avazımız çıktığı kadar bağırmak için geldik. Peygamberimize yapılan saldırı, bütün Müslüman toplumuna yapılmıştır. Düşmanlar, bu şekilde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bir çatışma çıkmasını istemektedirler” diye konuştu.

Gösteride söz alan diğer konuşmacılar ise Fransa'da bir dergide yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri de çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle kınadı.