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Ekonomi

Fransız borsasında Macron etkisi; 9 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Liberal eğilimli Macron’un ilk tur zaferinin ardından Paris Borsası'nda önemli yükseliş yaşandı

25 Nisan 2017 00:41

Fransa’da "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron’un, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kazanmasıyla Paris borsası haftanın ilk gününü, 9 yılın en yüksek seviyesinde kapattı.

Liberal eğilimli Macron’un ilk tur zaferinin ardından Paris Borsası'ndaki en büyük çok uluslu 40 şirketten oluşan CAC 40 endeksi yüzde 4,14 artışla günü bitirdi. CAC 40 endeksi, en son 15 Ocak 2008’de bu orana ulaşmıştı.

CAC 40 endeksi, günü 209,65 puan artışla 5268,85 puandan tamamladı.

Paris CAC 40 endeksinde en büyük değer artışını bankalar yaşadı. Bu sıralamada, Credit Agricole yüzde 10,86 artışla ilk sırada yer alırken, Societe Generale yüzde 9,86, BNP Paribas yüzde 7,52 ve Axa hisseleri de yüzde 6,3’lük artış sağladı.

Fransız basın yayın organlarında çıkan haberlerde, “liberal ve AB yanlısı Macron’un seçimi ilk turda önde bitirmesinin mali piyasaları rahatlattığı” yorumu yapıldı.

Macron, dün yaptığı ilk açıklamada, seçimi kazanması halinde sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçirme sözü vermişti.

Emmanuel Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inşasının da önceliği olacağını belirtmişti.

7 Mayıs'taki ikinci turda Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yarışacak.

 

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