T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransız bilim insanları, 'bilim insanlarının siyasi tasfiyesine karşı' TÜBİTAK'la ilişkilerini dondurdu

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, TÜBİTAK ile ilişkilerini dondurdu

01 Mayıs 2017 21:49

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), TÜBİTAK'ın 'bilim insanlarının siyasi tasfiyesine' dikkat çekerek, oybirliğiyle ilişkileri dondurma kararı aldı.

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlediği bilimsel konseyinde Pınar Selek'in yargı süreci ve akademisyen tasfiyeleri masaya yatırıldı.

 

“Pınar Selek, taciz boyutuna varan yargılamalarla karşı karşıya”

 

Araştırma Merkezi, Pınar Selek'in defalarca bozulan mahkeme kararlarına rağmen yargı tarafından 'taciz boyutuna varan yargılamalarla' karşı karşıya kaldığını ifade etti. Pınar Selek ile dayanışma vurgusu yapan CNRS, Fransız hükümetinden Türkiye hükümetine uyarıda bulunması talep edildi. Açıklamada, "Pınar Selek'in maruz kaldığı baskı, meslektaşlarının maruz kaldığı baskının sembolüdür" denildi.

 

İlişkiler donduruldu

 

TÜBİTAK'ın akademisyenlere yönelik tasfiyesinin de ele alındığı konseyde, TÜBİTAK'ın özellikle 24 Mart 2017 tarihinde tüm bilimsel dergilere gönderdiği genelgeyle Türkiye'deki bilim insanlarına yönelik bir 'siyasi temizliğe' giriştiği belirtildi. Bilimsel konseyin, TÜBİTAK'ın bu uygulamalarını göz önüne alarak işbirliği anlaşmalarını gözden geçirmesi talebi, oybirliğiyle kabul edildi.

ETİKETLER

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezitübitakpınar selektasfiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24