Fransız bilim insanları, 'bilim insanlarının siyasi tasfiyesine karşı' TÜBİTAK'la ilişkilerini dondurdu

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), TÜBİTAK'ın 'bilim insanlarının siyasi tasfiyesine' dikkat çekerek, oybirliğiyle ilişkileri dondurma kararı aldı.

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlediği bilimsel konseyinde Pınar Selek'in yargı süreci ve akademisyen tasfiyeleri masaya yatırıldı.

“Pınar Selek, taciz boyutuna varan yargılamalarla karşı karşıya”

Araştırma Merkezi, Pınar Selek'in defalarca bozulan mahkeme kararlarına rağmen yargı tarafından 'taciz boyutuna varan yargılamalarla' karşı karşıya kaldığını ifade etti. Pınar Selek ile dayanışma vurgusu yapan CNRS, Fransız hükümetinden Türkiye hükümetine uyarıda bulunması talep edildi. Açıklamada, "Pınar Selek'in maruz kaldığı baskı, meslektaşlarının maruz kaldığı baskının sembolüdür" denildi.

İlişkiler donduruldu

TÜBİTAK'ın akademisyenlere yönelik tasfiyesinin de ele alındığı konseyde, TÜBİTAK'ın özellikle 24 Mart 2017 tarihinde tüm bilimsel dergilere gönderdiği genelgeyle Türkiye'deki bilim insanlarına yönelik bir 'siyasi temizliğe' giriştiği belirtildi. Bilimsel konseyin, TÜBİTAK'ın bu uygulamalarını göz önüne alarak işbirliği anlaşmalarını gözden geçirmesi talebi, oybirliğiyle kabul edildi.