Fransız Başkonsolosluğunda şüpheli paket alarmı

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) - FRANSIZ Başkonsolosluğuna gelen şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. İncelemenin ardından paket boş çıktı. Önlemler normale döndürüldü.

Alman Başkonsolosluğu\'ndaki şüpheli paket hareketliğinin ardından, İstiklal Caddesi\'nde bulunan Fransız Başkonsolosluğunda da şüpheli paket alarmı yaşandı. Kurye ile başkonsolosluğa gönderilen paket üzerine, görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye bomba uzmanı ekibi de sevk edildi.

Uzman ekibin incelemesinin ardından paketin boş olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine önlemler normale döndü.

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