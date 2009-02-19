Fransız basınından Cimbom’a övgü

Fransız basını, Galatasaray ve Türk taraflara övgü yağdırdı. Gazetelerde, ‘Bordeaux’nun rövanştaki işi gerçekten zor olacak’, ‘Galatasaray, mükemmel organize oldu, Bordeaux takımını adeta boğdu’ başlıkları atıldı.





Fransa'da yayımlanan Sud Ouest gazetesi, dün gece UEFA Kupası 3. tur'da 0-0 biten Girondins de Bordeaux-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin haberinde, Bordeaux takımının, İstanbul'daki rövanş maçında işinin zor olacağını yazdı.



Sud Ouest gazetesi, 0-0'lık bu sonucun, Bordeaux'nun gelecek haftaki rövanş karşılaşmasını daha komplike bir hale getirdiğini belirtirken, "Bordeaux, Galatasaray'ı eleyebilmek için çok güçlü olmak zorunda" yorumunu yaptı.



‘İstanbul parfümü’



Aynı gazetenin, "İstanbul Parfümü" başlıklı diğer haberinde, karşılaşmayı izlemek için Avrupa'nın dört bir yanından Bordeaux'ya gelen ve sayıları 6 bini bulan Türk taraftarların, Bordeaux sokaklarını karnavala çevirdiği belirtildi.



Bordeaux'daki stadın, sezon başından bu yana ilk kez bu kadar renkli ve canlı görüntülere sahne olduğu ifade edilen haberde, "Chaban Delmat Stadı, sezon başından bu yana en renkli gecesini yaşadı" ifadeleri yer aldı.



‘Galatasaray, mükemmel organize oldu’



Spor gazetesi L'Equipe de dünkü maçta Galatarasay takımının "mükemmel" organize olduğunu kaydederken, sarı-kırmızılı ekibin, Bordeaux takımını adeta boğduğu yorumunu yaptı.



Fransız takımının, istekli olmasına rağmen hücumda etkisiz kaldığını belirten gazete, Bordeaux'nun, gelecek hafta İstanbul'da ateşli Türk taraftarı önünde işinin zor olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Gazete, Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 6 bin Türk seyircinin, takımlarına verdiği desteğe de dikkati çekti. Fransız gazetesi, Galatarasay'da en fazla Ayhan, Lincoln ve Kewell'ın üstün teknikleriyle ön plana çıktığını belirtirken, kendi takımlarından en başarılı futbolcu olarak da kaleci Rame'yi gösterdi.



L'Equipe gazetesi, Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc'ın maçın ardından yaptığı, "Elbette bu sonuç, benim tavana sıçrayabileceğim bir skor değil" açıklamasına da yer verdi.

