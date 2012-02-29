Fransız basını: Sarkozy'ye hakaret

T24 - Fransa Anayasa Konseyi'nin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla iptal etmesi Fransız ve dünya basınında geniş yer buldu. Fransız basını yasanın iptalinin "Sarkozy'ye hakaret" olduğu görüşünü dile getirdi.



LE FIGARO: Fransız Le Figaro gazetesi, "Akil adamlar soykırımların inkarıyla ilgili yasayı geçersiz kıldı" başlığıyla verdiği haberde, "Akil adamlar ne Türk ordusu tarafından 20'inci yüzyılın başında gerçekleştirilmiş suçların soykırım olarak nitelenmesi temeline ne de bu durumun cezalandırılması olasılığına itiraz ediyor. Ancak hatalı bir metne işaret ediyor. Anayasa Konseyi, yasama organının soykırımın ne olduğu ve soykırım inkarı konusunda görüş belirtme hakkına itiraz ediyor. Burada ifade özgürlüğü ihlali görüyor. Bu da kimi hukukçulara göre sadece yargıçların hakkı."

LIBERATION: Fransız gazetesi Liberation, "Ermeni soykırımı: Kalkış noktasına geri dönüş" başlığıyla verdiği haberde şu görüşlere yer verdi: "Anayasa Konseyi yasayı iptal ederek mimarı olan Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye adeta hakaret etti. Parlamentonun çalışmaları gelecek hafta askıya alınacağından yeni bir metnin bir sonraki yasama döneminden önce gündeme gelme şansı yok. Nicolas Sarkozy'nin angajmanı sadece formel."

LA CROIX: Fransız gazetesi La Croix "Anayasa Konseyi Ermeni soykırımını inkarla ilgili yasayı sansürledi" başlığıyla verdiği haberinde, "Anayasa Konseyi uluslararası yargı organları tarafından tanınmış soykırımları inkar edenler hakkında hapis veya para cezasına hükmeden yasal düzenleme yapılmasının mümkün olduğunu söylüyor. Ancak yasama organına soykırımı tek başına tanımlayarak cezai müeyyide uygulama hakkını reddetti. 2001 yılında çıkarılan soykırımı tanıma kanunu gündemine taşınmadığı için de bu konuda görüş belirtmedi" dedi.

LE PARISIEN: "Anayasa Konseyi iptal kararını İnsan Hakları ve Yurttaşlık Beyannamesinin düşünce ve ifade özgürlüğünün insanın ve değerli haklarından biri olduğuna hükmeden 9'uncu maddesine dayandırdı."

LA PROVENCE (Ermeni kökenlilerin yoğun yaşadığı Marsilya kentinin başlıca gazetesi): "Soykırım: Ermenilerin öfkesi" başlığıyla verdiği haberde, "Valerie Boyer'nin metni sansürlendi. Bazı Ermeni kuruluşları karara Avrupa çapında itiraz olasılığını değerlendiriyor" görüşlerine yer verdi.



DÜNYA BASINI....



BBC: İngiliz televizyonu BBC, Fransa Anayasa Konseyi'nin "Soykırım" yasa tasarısını iptal etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yeni bir yasa tasarısının hazırlanması için hükümete talimat verdiğini belirtti. Haberde, Anayasa Konseyi'nin inkar yasa tasarısını iptale gerekçe olarak, ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olmasını gösterdiği vurgulandı. Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Fransa'yla dondurulan ilişkilerin yeniden normale dönüp dönmeyeceğine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar vereceği" görüşlerine de yer verildi.

FINANCIAL TIMES: İngiliz Financial Times gazetesi de, yasayla tanınan soykırımların inkarını suç sayan kanun tasarısının anayasaya aykırı bulunmasının Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimi azaltacağını yazdı. Gazete, Fransa Anayasa Konseyi'nin bu kararının, meclisin iki kanadından da geçen tasarıyı engellemek için büyük çaba harcayan, Paris'le diplomatik ve askeri ilişkileri askıya alan ve düzenlemenin yasalaşması halinde bir dizi yaptırım uygulayacağını açıklayan Ankara için bir zafer olduğu belirtildi.

DER SPIEGEL: Alman Der Spiegel dergisi de internet sayfasında verdiği haberde, Fransa Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilen "Ermeni Soykırım"ını inkar yasa tasarısının, bu ülkenin Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edildiği belirtildi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yeni bir yasa tasarısı için harekete geçtiği de vurgulandı. Der Spiegel, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Fransa Anayasa Konseyi'nin verdiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz" görüşüne de haberde yer verdi.