Fransız Bankası itiraf etti: Ceza 8,9 milyar dolar

ABD'de, bazı ülkelere yönelik yaptırımları hiçe sayarak ABD finans sistemini suistimal etmekten yargılanan BNP Paribas, suçlamaları kabul etti. Banka için belirlenen ceza rekor seviyede oldu.

Fransa'nın en büyük bankalarından BNP Paribas, İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiğini itiraf etti ve 8,9 milyar dolarlık rekor cezayı ödemeye razı oldu.

Banka, New York'taki Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance tarafından kayıtlarda oynama yapmak ve yaklaşık 30 milyar doları gizlemek suçlarıyla yargılanmıştı.

Bankanın avukatının bu suçlamaları kabul etmesi sonrasında, banka yetkilileri ve ABD Hazine Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 8,9 milyar dolar ceza ödenmesi konusunda uzlaşıldı.

Uzlaşmanın bir diğer şartının da BNP Paribas'ın bu tarz bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri yapması ve yönetim kurulu raporlarını ABD Hazine Bakanlığı ile paylaşması olduğu kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Adam Szubin, BNP Paribas'la varılan anlaşmanın, OFAC'ın bugüne kadar karşılaştığı en büyük meblağı içerdiğini ve Hazine Bakanlığının ABD'nin yaptırımları ve düzenlemelerine uyulması konusundaki kararlılığını da ortaya koyduğunu belirtti.

Szubin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu uzlaşma, Amerikan finans sistemini suistimal eden, yaptırımlarını hiçe sayan kurumları soruşturmada gösterilen işbirliği ve dayanışmanın bir sonucudur. Hazine Bakanlığı, Amerikan finans sistemini bu davada da görülen yasadışı aktivitelere karşı korumak için çalışmaya devam edecektir."