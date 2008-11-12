Fransız bankası bir ayda 250 milyon Euro kaybetti

Fransız bankası Natixis, borsada ekim ayı içinde yaşanan dalgalanmalar yüzünden yaklaşık 250 milyon Euro kaybetti.



Bankanın bugün yayınlanan faaliyet raporunda, La Tribune gazetesinin, "son bir ay içerisinde borsadaki faaliyetlerde 975 milyon Euro zarar edildiği"yolundaki haber yalanlandı.



Raporda zararın 975 milyon Euro değil, 250 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.



Bankanın açıklamasında, zararın işlemcilerin hatasından değil, sadece mili piyasalardaki ani iniş ve çıkışların neden olduğu bildirildi.



Natixis, "Banques Populaires" ve "Caisse d'Epargne"a bağlı yatırım bankası olarak faaliyet gösteriyor.



La Tribune gazetesi, Nakixis'de yaşanan zararın, Banques Populaires ve Caisse d'Epargne bankalarının ortaklığa gitme sürecine de zarar vereceği yorumunu yapmıştı.



La Caisse d'Epargne, ekim ayında borsadaki bazı işlemcilerinin hatası yüzünden 600 milyon avro zarar etmişti. Bu hata yüzünden bankanın üst düzey yöneticileri istifa etmek zorunda kalmıştı.



