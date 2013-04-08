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Dünya

Fransız bakanlar mal varlıklarını açıklayacak

Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault, tüm bakanların 15 Nisan'a kadar mal varlıklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu

08 Nisan 2013 22:17

Fransa'da geçen ay istifa eden Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac hakkında vergi kaçakçılığı davası açılmasının yankıları sürüyor. Başbakan Ayrault, tüm bakanların 15 Nisan'a kadar mal varlıklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault, tüm bakanların 15 Nisan'a kadar mal varlıklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

Fransa'da Sosyalist hükümetin geçen ay istifa eden Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla dava açılmasının yankıları sürüyor. Muhalefetin ve kamuoyunun son günlerdeki yoğun baskısının ardından Başbakan Ayrault, kabinedeki tüm isimlerin 15 Nisan'a kadar mal varlıklarını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Ayrault ayrıca, siyaset dünyasında ahlaki kurallara ilişkin bir yasa tasarısını 24 Nisan'da bakanlar kuruluna sunacaklarını, parlamenterlerin bu konudaki önerilerine de açık olduklarını söyledi.

Fransız hükümeti halihazırda, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından hüküm giyenlerin kamu görevine getirilmemesi ve tüm milletvekillerinin mal varlıklarınını açıklamalarını zorunlu hale getiren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Fransız yargısı, geçen ay da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında bir önceki seçim kampanyasının finansmanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Ülkedeki son kamuoyu araştırmaları seçmenlerin siyasetçilere güveninin iyice azaldığını gösteriyor.

 

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