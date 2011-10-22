Fransız Bakan'ın Twitter kazası





T24- Fransa Endüstri Bakanı Eric Besson (53), Twitter’dan karısına gönderdiği özel iletiyi yanlışlıkla diğer kullanıcılarla paylaşınca basının alay konusu oldu.







Bakanın kendisinden 29 yaş küçük olan Türk asıllı Tunuslu genç eşi Yasemin Besson’a gönderdiği ‘Eve geliyorum, yatakta buluşalım...’ iletisi ilk birkaç dakika içerisinde 14 bin kişi tarafından okundu. Yaptığı hatayı fark edip iletiyi silen Besson’a mesaj yağdı.





Besson’un bir takipçisi, “Size iyi eğlenceler bakanım. Benim parlamentodaki toplantıma hazırlanmam gerek” yazdı.





Ardından takipçileri için bir özür mesajı yazan Besson, “Bu bana ders olsun. Bundan sonra listeleri yönetme ve gönder tuşuna yalnışlıkla basmam. Ayrıca uykum kaçtı. Bu gece yatağa gitmeyeceğim” dedi. Eric Besson, geçen yıl 25 yıl evli olduğu eşinden ayrılıp genç sevgilisi Yasemin ile evlenmişti. Fransız basını çiftin sürpriz evliliği hakkında aylarca haber yapmıştı.