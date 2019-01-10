Fransız bakandan 'Sarı Yelekler' için "yabancı güç" iddiası

Fransa Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Sarı Yelekler'in gösterilerini finanse eden "yabancı bir gücün" olabileceği iddiasında bulundu.

Schiappa, France Inter radyosunda Sarı Yelekler'in gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sarı Yelekler'in hafta sonu düzenlediği gösteride 2 polisi darp eden eski boksör Christophe Dettinger için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin yaptığı eleştirilerin neden olduğu tartışmalara değinen Schiappa, şunları kaydetti:



"Yardım kampanyasına katkıda bulunanların tek tek isimlerini istemedim. Bu beni ilgilendirmez. Sorduğum soru şu; gösterilerde şiddete başvuranları kim finanse ediyor? Yabancı güçler mi? İtalyan yetkililerin açıklamaları göz önüne alındığında bu soru anlamsız değil."



Schiappa, aylardır ölüm tehditi ve hakaret içeren mesajlar aldığını belirterek, Dettinger hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı da kısa sürede bir dizi hakarete uğradığını, bu nedenle suç duyurusunda bulunduğu söyledi.



Schiappa, salı günü France Info radyosunda yaptığı açıklamada, 2 polisi darp eden Dettinger'e ilişkin, "Burada çok ağır bir suç işleyen biri var. Kamu düzenini sağlayan görevli polisleri döven bir kişi var. Bu çok ciddi. Bunu desteklemek suça ortak olmak ve teşvik etmek demektir." ifadelerini kullanarak, para verenlerin kimlerin olduğunun bilinmesinin faydalı olacağını söylemişti.



Sarı Yelekler, bakanın söz konusu yardım kampanyası hakkında yaptığı açıklama nedeniyle sosyal medyadan tepki göstermişti.

