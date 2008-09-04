Fransız bakan kimden hamile?

Fransız kabinesinin Fas kökenli bekar Adalet Bakanı Rachida Dati, son günlerde hakkında çıkan dedikoduların ardından hamile olduğunu kabul etti. Carla Bruni ile evlenmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin sevgilisi olduğu da öne sürülen bakan, doğacak bebeğin babasının ismini açıklamaktan kaçındı.



Özel hayatım çok karışık



Hamile olduğunu dün basına açıklayan Müslüman bakan, "Özel hayatım karışık bir durumda, bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" demekle yetindi. Dati'nin, son bakanlar kurulu toplantısında hayli kilo almış haliyle görüntülenmesi, hamile olduğu yolundaki dedikoduların artmasına yol açmıştı.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin özellikle Müslüman göçmenlere verdiği önemi göstermek için adalet bakanı görevine getirdiği Dati, uyuşturucu sattığı için tutuklanan erkek kardeşi ve kırdığı potlarla daha önce Fransız kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.



Bu arada, eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar, bir Fas gazetesinde yer alan Dati’nin çocuğunun babası olduğu iddiasını yalanladı.



Aday listesi kabarık



* Magazin ağırlıklı haberler yapan Fransız “Jury de Stars” internet sitesi Dati’nin bebeğinin babasının Dominique Desseigne ya da Henry Proglio olabileceğini iddia etti. İki isim de Sarkozy’nin yakın arkadaşı.



* Dominique Desseigne (64) işadamı: Lüks otel ve kumarhane işletmecisi. Sarkozy’nin çok yakın arkadaşı. Dati ile aşk yaşadığı da iddia ediliyordu.



* Henri Proglio (59): İşadamı. Veolia Environnement isimli çok uluslu bir su şirketinin CEO’su. Sarkozy’ye çok yakın. Sarkozy ailesi ile yaz tatillerine çıkıyor. Bu yaz birine Dati de katılmıştı.



* Bernard Laporte (44) Spor Bakanı: Dati’yle bir partideki samimi görüntüleri Youtube’a düşmüş ve ikili arasında aşk dedikoduları çıkmıştı.