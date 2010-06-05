Fransız bakan ırkçılıktan mahkum

T24-



Paris mahkemesi, Fransız bakanın, kendisi hakkında dava açan ırkçılıkla mücadele derneğine toplam 2 bin 750 avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.





Bakanın avukatı, kararı temyiz ederek yüksek mahkemeye gideceklerini açıkladı.





Hortefeux'nun, geçen yıl televizyon kameralarının kayıtta olduğunu unutarak, Arap aleyhtarı ırkçılık içeren konuşmalar yapması kamuoyunda sert tepkile yol açarken, sivil toplum örgütleri bakanın istifasını talep etmişti.





Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin çok yakın arkadaşı olan Hortefeux, konuşmalarının masum olduğunu ve amacından saptırılarak aktarıldığını iddia etmişti.





İnternet üzerinden yayılan görüntülerde, Fransız bakan, iktidar partisi gençlik kollarının geçen yıl eylül ayında düzenlediği bir toplantıda, kendisine tanıtılan genç bir Arap delegeye atıfta bulunarak, "Her zaman bir taneye ihtiyacımız var, eğer bir tane olurlarsa sorun yok. Ama çok olurlarsa sorun olurlar" ifadesini kullanıyor.