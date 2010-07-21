Fransız bakan ifade verecek

T24- Fransız hükümeti, kozmetik şirketi L'Oreal'in mirasçısı Liliane Bettencourt'un servetiyle bağlantılı vergi ve siyaset skandalı çerçevesinde Çalışma Bakanı Eric Woerth'ün polis tarafından ifadesinin alınmasına yeşil ışık yaktı.



Hükümet kaynakları, Çalışma Bakanı Woerth'ün meclis sosyal işler komisyonunda sabah, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hükümetinin, emekli reformu yasasıyla ilgili kritik önemdeki projesini savunduğu sırada ifade vermesi yönündeki kararın ardından Fransız bakanın, Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadığını belirttiler.



Aynı sırada bakanın eşi Florence Woerth de, mali müfettişlere ifade verdi.



Savcı, tarihi kamuoyuna açıklanmayan bakanın ifade verme işleminin, Liliane Bettencourt'un evinde Mayıs 2009 ve Mayıs 2010 arasında yapılan kaçak ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde yapılacağını belirtti.



Fransız kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal, Bettencourt ile öz kızı Françoise Bettencourt-Meyers arasındaki servet davasında yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.



Fransız basınına göre, L'Oreal'in sahibi Liliane Bettencourt'un gözaltına alınarak sorgulanan mali danışmanı Patrice de Maistre polisteki ifadesinde, bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, 2007 yılında kendisiyle görüşme talep ettiği ve bu görüşmede bakanın, mesleği için eşine tavsiyelerde bulunmasını istediği ileri sürülüyor.



Bu görüşmeden sonra bakanın eşi Florence Woerth'in, L'Oreal'in sahibinin mali servetini yöneten birimde işe alındığı ve "siyaseten hassas konu" olduğu için, mali danışmanın, bakanın karısını işe almadan önce L'Oreal'in sahibine danıştığı da belirtiliyor.



Yılda 140 bin avro maaş ve 60 bin avro prim alan bakanın eşi Florence Woerth, haziran ayında, L'Oreal'in sahibinin vergi kaçırdığı iddialarının ardından, ortaya çıkan tepkilerin artması üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.



Fransız bakan, karısının işe alınması için L'Oreal yöneticilerinden ricacı olduğu yolundaki iddiaları daha önce yalanlamıştı.



Fransız Marianne dergisi, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki dört aylık sürede, L'Oreal'in sahibinin hesabından, 390 bin avro para çekildiğini iddia ederek, bu paranın Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasında kullanılmış olabileceği imasında bulunmuştu.



Fransız yargısı, Sarkozy'nin seçim kampanyasına yapıldığı iddia edilen maddi destekle ilgili ön soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.