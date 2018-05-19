Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı

Homofobi kaynaklı fiziksel saldırıların son bir yılda yüzde 15 oranında arttığı Fransa'da, Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Münir Mahcubi eşcinsel olduğunu açıkladı. Mahcubi, "Homofobi, topluma zarar veren bir hastalık" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Fransa’da Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Münir Mahcubi eşcinsel olduğunu açıkladı. Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü vesilesiyle açıklama yapan Mahcubi, homofobik saldırıların yükselişte olduğu bir dönemde eşcinsellere daha fazla görünürlük sağlamaya yardım edeceğini söyledi.

34 yaşındaki Mahcubi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Homofobi bizi bazen, sadece nefretten kaçınmak için adapte olmaya ve yalan söylemeye zorlar. Homofobi, topluma zarar veren bir hastalık; okulları istila ediyor, aileleri zehirliyor, arkadaşlarınızı kaybetmenize yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Faslı bir göçmen ailenin çocuğu olan Mahcubi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekibine katılmadan önce başarılı bir teknoloji girişimcisiydi.

Fransa’da istatistiklere göre, homofobi kaynaklı fiziksel saldırılar son bir yılda yüzde 15 oranında artmış durumda.