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Dünya
BBC Türkçe

Fransız Bakan: Ankara'dan Afrin'deki operasyona son verilmesini istedik

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'den birçok kez Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonuna son vermelerini istediklerini söyledi. Fransız Bakan BM gücvenlik Konseyi kararına atfen "Ateşkes iradesi herkes için, tüm Suriye için" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'den birçok kez Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonuna son vermelerini istediklerini söyledi.

Parlamentonun Dış ilişkiler komitesinde konuşan Le Drian, "uluslararası toplumun BM destekli ateşkes çağrısının Doğu Guta'da uygulanmasına odaklandığını, ancak Afrin'deki durumun da görmezden gelinmemesi gerektiğini" belirtti.

Fransız Bakan "Ateşkes iradesi herkes için, tüm Suriye için. Bunu söylememiz gerekiyor çünkü önümüzdeki günlerde hepimiz Doğu Guta sorununa odaklanacağız, ancak ateşkes kararı her yer için geçerli, buna Afrin de dahil" diye konuştu.

Le Drian, Fransız makamlarının tekrar tekrar Türk yetkililere Afrin bölgesindeki Kürt militanlara karşı müdahaleden üzüntü duyulduğunu söylediğini ve buna bir son verilmesi tavsiyesinde bulunulduğunu anlattı.

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