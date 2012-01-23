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Dünya

Fransız aydınlardan imza kampanyası  PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 12:59

-Fransız aydınlardan imza kampanyası  PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa'daki bir grup aydın, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifinin senatoda reddedilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyada, yasa teklifinin ''seçim amaçlı ve oy kaygısıyla hazırlanması'' eleştirildi ve ''tarihi parlamentoların yazamayacağı'' vurgulandı İmza kampanyasında, ''demokratik toplumlarda, tarihi, yürütme yazamaz'' denildi ve ''bu konudaki girişimin kesinlikle demokratik olmadığı'' vurgulandı. İmza kampanyasına ilk katılanlar arasında araştırmacı, tarihçi akademisyen şu isimler bulunuyor: Emmanuel Terray, Bernard Dréano, Jean Bellanger, Gilles Lemaire, Pascal Boniface, Gus Massiah, Etienne Balibar, François Gèze, Gilles Manceron, Louis Joinet, Alain Morice, Jean-Pierre Thorn.

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