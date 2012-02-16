Fransız askeri ateşesi Çanakkale anma töreninden kovuldu!

T24 - Her yıl Başbakanlık’ta gerçekleştirilen Çanakkale Savaşları’nı anma törenlerine ilişkin organizasyon toplantısına, Fransa ile yaşanan gerginlik damga vurdu.

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantıya Avustralya, Yeni Zelanda, Bangladeş, Almanya, Hindistan, Kanada, İrlanda, Pakistan ve İngiltere’nin temsilcileri çağrılırken, her zamankinden farklı olarak bu yıl, Ermeni soykırımı krizi nedeniyle Fransa’dan kimse davet edilmedi. Davet olmamasına rağmen, her yıl toplantının rutin yapıldığını düşünen, kendilerinin de çağrılmış olabileceğini sanan Fransızlar, biri kadın diğeri erkek olmak üzere resmi üniformalı iki askeri yetkiliyi toplantıya gönderdi.

Toplantının başında, toplantıya başkanlık edecek Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Emek henüz katılmadan, Fransızların salonda yerlerini aldığı gören Başbakanlık bürokratları, “Sizi bu toplantıya çağırmadık. Lütfen ayrılın”mesajını iletti. Fransız askeri ataşesi, bürokratların bu çıkışı karşısında “Bu çok güçlü bir nota” diyerek toplantıyı terk etmek zorunda kaldı.

Habertürk’te yer alan haberde, Fransız yetkilerden gelen açıklamanın, "Bu güçlü bir nota" şeklinde olduğu kaydedilen haberde, 25 Nisan’daki Anzak törenlerine ilişkin bu tavrın ikinci aşamasının, Fransa’nın 24 Nisan’daki Gelibolu törenlerine çağrılamamasının olacağı belirtildi.