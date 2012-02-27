Fransız Anayasa Konseyi 'soykırım' kararını yarın açıklayacak

T24 - Fransız Anayasa Konseyi'nin "Ermeni soykırımı"nı inkarın cezalandırılmasını öngören yasa teklifi hakkındaki kararının 28 Şubat Salı günü açıklanması bekleniyor.

Fransız Millet Meclisi ve Senatosu'nda oy çoğunluğuyla kabul gören yasa teklifi, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle bu yıl 31 Ocak'ta 77 senatör ve 65 milletvekili tarafından Anayasa Konseyi gündemine taşınmıştı.

Konsey'e başvuruda bulunan Fransız parlamenterler, başvuru dilekçelerinde parlamentonun tarih yazamayacağı, yasa teklifinin Fransız anayasası ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu ve Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyeceği vurgusunda bulunmuştu.

Fransız Anayasa Konseyi eski Başkanı Robert Badinter ise, yasanın parlamentodan geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, konunun Anayasa Konseyi gündemine taşınması halinde Konsey'in sadece inkarı cezalandırmayı öngören metni değil, aynı zamanda Fransa'nın 2001 yılında kabul ettiği "Ermeni soykırımı" yasasını sorgulama olasılığını gündeme taşımıştı.



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Fransa'da Ermeni diasporasına yakın kuruluşlara yakınlığıyla tanınan Marsilya Büyükşehir Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin de konu hakkında yaptığı açıklamalarda parlamentodan geçen yasa teklifinin Anayasa Konseyi engeline takılma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirmişti.

Yasa teklifinin yürürlüğe girmesi halinde, Fransa'da "Ermeni soykırımı"nın varlığını inkar edenler 1 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası istemiyle yargılanabilecekler.

(Kayhan Karaca - ntvmsnbc)