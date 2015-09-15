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Dünya

Fransız Alplerine çığ düştü, 7 dağcı hayatını kaybetti

Fransa'nın Hautes Alpes bölgesinde 4015 metre yükseklikte çığ düştü

15 Eylül 2015 21:01

Fransa'nın Hautes Alpes bölgesinde Pelvoux kasabasına yakın bölgede meydana gelen çığ 7 dağcının ölümüne yol sebep oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Hautes Alpes bölgesi Valisi Pierre Besnard'ın verdiği bilgiye göre hepsi amatör dağcı olan 8 kişi 4015 metre yükseklikte bulunan "Le massif des Écrins" tepesine geldiler, "üst buz" tabakasının kopması sonucu meydana gelen büyük bir çığ, birbirlerine bağlı olan 8 dağcıyı da beraberinde götürdü. Sadece bir dağcının ağır yaralı olarak kurtulduğu çığ, diğer 7 dağcının ölümleri ile sonuçlandı

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